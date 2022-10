MERCOGLIANO. Si è svolta l’ottava edizione della camminata rosa

Camminata Rosa, manifestazione organizzata dalle associazioni Amdos, Amos e Noi in Rosa, in accordo con il senologo e chirurgo Carlo Iannace allo scopo di promuovere l’importanza di controlli periodici, autopalpazione e indagini diagnostico-strumentali, fin dalla giovane età, per una diagnosi precoce del carcinoma alla mammella. Questa mattina Mercogliano e Avellino ha visto sfilare centinaia e centinaia di partecipanti tutti in rosa. La marcia per la vita si è snodata dal viale di San Modestino a Mercogliano, alla presenza di tutte le autorità cittadine, in testa il sindaco Vittorio D’Alessio, ma anche altri amministratori come Paolo Spagnuolo di Atripalda, Pasquale Giuditta di Summonte, la sindaca di Cervinara, Caterina Lengua, finanche Enrico Franza, primo cittadino di Ariano Irpino. Destinazione piazza Festa a rione Valle ad Avellino, dove ad attendere la carovana rosa c’era la fascia tricolore del capoluogo, Gianluca Festa.