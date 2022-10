AVELLINO. Una denuncia per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 40enne della provincia di Benevento per “Guida sotto l’influenza di alcool”.

In orario notturno, la pattuglia è intervenuta a Manocalzati, sulla SS 7 bis, a seguito di segnalazione di un incidente stradale, fortunatamente senza feriti.

Il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro, in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifiche analisi è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, al 40enne è stata ritirata la patente.

Ancora una volta i Carabinieri consigliano di:

– non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool. La risposta all’assunzione di alcool varia da soggetto a soggetto e anche per la stessa persona in base al suo stato nell’arco delle 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali;

– guidare con prudenza ;