Tragedia sul lavoro nel Messinese: perde la vita un operaio irpino

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nelle ultime ore a Roccavaldina, nel Messinese, dove un uomo di 69 anni, originario di Avellino, ha perso la vita mentre era impegnato in attività lavorative all’interno di uno stabilimento industriale.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’operaio sarebbe precipitato da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un capannone di un’azienda specializzata nella produzione di laterizi. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, stava effettuando interventi su strutture metalliche quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente al suolo.

I soccorsi sono stati immediati, ma le condizioni del 69enne sono apparse da subito estremamente critiche. Nonostante l’intervento del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro. La notizia ha suscitato profondo cordoglio sia nella comunità locale sia in Irpinia, dove l’uomo era conosciuto.

L’ennesima tragedia che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatro di episodi drammatici.