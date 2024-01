SANT’Oggi. Giovedì 12 gennaio la chiesa celebra sant’Aelredo di Rielvaux e sant’Antonio Maria Pucci

12 gennaio: sant’Antonio Maria Pucci (al secolo Eustacchio Pucci), nacque a Poggiole di Vernio (Prato) il 16 aprile 1819, da poveri contadini. Dopo un’adolescenza trascorsa nello studio e nella preghiera, entrò a soli 18 anni nell’Ordine dei Servi di Maria (serviti), animato da una viva devozione verso la Madre di Dio, presso la basilica della Santissima Annunziata di Firenze, dove cambiò il nome in Antonio Maria. Nel 1843 venne ordinato sacerdote e inviato poco dopo come parroco nella recente parrocchia di Sant’Andrea a Viareggio, affidata appunto ai Servi di Maria. Seguì questa parrocchia per ben 48 anni, fino alla morte. Non abbandonò mai lo studio e nel 1850 conseguì il titolo di maestro in Sacra Teologia. Nel contempo fu anche priore del convento di Viareggio e per sette anni Superiore della Provincia Toscana dei Servi di Maria, in un periodo di ostilità nei confronti dei religiosi a causa delle leggi emanate contro gli Ordini e gli Istituti di vita comune. In questi uffici, memore delle parole di sant’Agostino, preferì di essere amato più che temuto dai fratelli, ritenendosi felice non di esercitare il potere, ma di servire nella carità. Fu un punto di riferimento per i suoi fedeli, aiutandoli con zelo e partecipazione, tanto da meritarsi il nomignolo vezzeggiativo del curatino. Furono sue virtù caratteristiche l’umiltà dell’animo, la riservatezza nel parlare, l’abituale contatto con Dio, l’amore alla povertà. In nulla risparmiò se stesso per condurre tutti a Cristo: conosceva ad una ad una le sue pecorelle, le seguì sempre con paterno amore, offrendo loro la parola di Dio, sostenendole con i suoi consigli e insegnamenti. La sua carità per i bisognosi non conosceva limiti. Anticipò in un certo senso l’Azione Cattolica istituendo varie associazioni per le diverse categorie dei suoi parrocchiani: per i giovani La Compagnia di San Luigi e la Congregazione della Dottrina Cristiana; per gli adulti riorganizzò la già esistente Alma Compagnia di Maria Santissima Addolorata, mentre per le donne creò la Congregazione delle Madri Cristiane. Nel 1853 fu il fondatore inoltre dell’istituzione per l’educazione delle fanciulle delle Suore Mantellate Serve di Maria e dette vita al primo ospizio marino per i bambini poveri malati. Privatosi in pieno inverno del suo mantello per donarlo a un povero soccorso per strada, in una notte di tempesta, fu colpito da polmonite. Morì il 12 gennaio 1892.