Quadrelle, Antonio Caruso candidato con “Quadrelle Civica” a sostegno di Nicola Guerriero

QUADRELLE – Antonio Caruso scende in campo con la lista “Quadrelle Civica”, guidata dal candidato sindaco Nicola Guerriero, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

La sua candidatura nasce da un percorso personale e professionale già consolidato, fondato su presenza, ascolto e attenzione ai bisogni della comunità. Laureato in Giurisprudenza e docente in un istituto superiore di Roma, Caruso porta con sé competenze legate al rispetto delle regole, alla responsabilità e alla capacità di mediazione.

Proprio l’esperienza nel mondo della scuola rappresenta per lui un punto di forza: un contesto in cui confronto, concretezza e dialogo sono elementi fondamentali, che intende trasferire anche nell’azione amministrativa.

Accanto all’impegno professionale, Caruso si distingue per l’attenzione verso il territorio e le sue dinamiche, con particolare interesse per i servizi, le opportunità per i giovani e il sostegno alle fasce più fragili. Tra le sue passioni anche il calcio, visto come strumento di aggregazione e crescita sociale.

La scelta di candidarsi con “Quadrelle Civica” si inserisce in una visione chiara: una politica vicina ai cittadini, basata su competenza, lavoro quotidiano e capacità di affrontare concretamente i problemi del territorio.