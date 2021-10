NOLA. Rissa nella notte: in ospedale due giovani

A Nola, nella notte tra martedì e mercoledì, mentre alcuni agenti del commissariato cittadino pattugliavano le strade, hanno notato in Piazza Duomo due giovani vistosamente feriti che tentavano di lasciare la piazza. Gli agenti li hanno fermati ed hanno scoperto che poco prima del loro arrivo, i due giovani egiziani di 21 e 22 anni con i documenti in regola, avevano avuto una violenta colluttazione con altri due giovani nolani di 19 e 24 anni S.R. e S. R. che avevano già abbandonato il luogo della rissa per poi essere rintracciati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove si erano recati per le ferite subite a seguito dello scontro con bottiglie di vetro.

Tutti e quattro i giovani sono stati denunciati per rissa aggravata e lesioni.

Felice Sorrentino

