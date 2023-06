NOLA. “Piccoli economisti” crescono: gli alunni della Merliano – Tansillo di Nola primi al concorso EconoMia

Nola – “Piccoli economisti” crescono: la Merliano -Tansillo di Nola si aggiudica il primo posto del concorso “EconoMia” nell’ambito del Festival Internazionale dell’Economia di Torino in collaborazione con il Museo del Risparmio Intesa Sanpaolo. Per la scuola diretta dal dirigente scolastico, Maria Rosaria Guerriero, non è una novità.

Già lo scorso anno, infatti, l’istituto scolastico si è aggiudicato i vertici del concorso, piazzandosi al primo, secondo, e terzo posto. In questa edizione, “l’impresa” di un bis – per un “pelo” – non si è ripetuta, visto che oltre alla prima piazza – con la terza D – c’è “solo” il terzo posto con la prima D.

I ragazzi sono stati premiati lo scorso 3 giugno a Torino, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo, alla presenza dell’ex Ministro Elsa Fornero, dell’ex Presidente dell’Inps, Tito Boerio, Laura Bottazzi e Anna Maria Lusardi.

A coordinare il progetto è stata la professoressa Paolina Notaro che ha evidenziato come tutti gli allievi coinvolti abbiano mostrato sin da subito grande interesse per il tema proposto.

Il concorso si è sviluppato in due fasi: la prima che visto un “turno” preliminare, in cui i ragazzi hanno gareggiato on line, in rete con gli altri allievi di altri istituti di tutt’Italia, rispondendo alle domande dell’eco-quiz in maniera corretta e più veloce degli altri. Superata la prova, si è entrati nella fase finale che ha consegnato l’importante risultato all’istituto nolano. Il tema del concorso quest’anno era incentrato sul concetto dell’economia circolare e dell’eco-sostenibilità che i ragazzi hanno approfondito attraverso specifiche lezioni e slide messe a disposizione dall’organizzazione del concorso.

“E’ stata un’ altra importante esperienza – ha affermato la dirigente della Merliano – Tansillo, Maria Rosaria Guerriero – il nostro obiettivo è quello di provare anche a stimolare l’interesse dei ragazzi anche su temi così impegnativi, ma che riguardano la vita di tutti noi ed il futuro del mondo di cui saranno assoluti protagonisti. La loro risposta è stata come sempre straordinaria, insieme alla grande dedizione dei docenti che li hanno accompagnati in questo percorso”