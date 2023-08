MONTEFORTE IRPINO. Mangiano a sbafo per poi dileguarsi. Protagonista una coppia con figlia

Una dimenticanza? No, un autentico furto ben premeditato quello che una coppia con minore a seguito ha messo a segno nei giorni scorsi, all’ora di pranzo, a Monteforte Irpino presso un noto locale molto frequentato soprattutto da napoletani. La coppia si è seduta comodamente al tavolo, tre posti. Hanno preso il menù, lo hanno sfogliato e poi hanno scelto le pietanze che gradivano di più. Hanno mangiato con tranquillità ma poi, al momento di pagare il conto, la coppia si è dileguata, prima l’uomo e poi la donna con figlia, con tanto di pacchetto di pietanze da portarsi a casa per non averle consumate. Quando il cameriere è arrivato al tavolo ha notato che della coppia non c’era più traccia. La scena, immortalata dalle telecamere di sorveglianza, ed è stata pubblicata sui social dal ristoratore per mettere in guardia altri locali oltre per rendere pubblico il fatto. Presentata anche denuncia formale presso la locale stazione dei Carabinieri che sicuramente riusciranno a rintracciare gli “sbadati” clienti .