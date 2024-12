Il Miracolo di San Stefano al Maio di Baiano

Baiano, 25 Dicembre 2024 – Anche quest’anno, la tradizione secolare del “Maio” ha saputo unire fede, cultura e resilienza, regalando ai baianesi un momento di profonda emozione. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse che sembravano compromettere l’alzata del Maio, la tenacia dei partecipanti ha avuto la meglio, portando a termine con successo l’antico rito. Ma è stato subito dopo l’innalzamento del Maio che il cielo ha regalato un segno straordinario.

Tra le nubi minacciose, un raggio di luce ha disegnato ciò che molti presenti hanno interpretato come l’immagine di San Stefano, il santo patrono di Baiano. Una coincidenza? O un segno della sua presenza benevola, a protezione della comunità? Qualunque sia la risposta, l’apparizione ha lasciato senza parole tutti i presenti, rafforzando quel senso di unione e spiritualità che da sempre caratterizza questa festività.

La Tradizione del Maio

La festa del Maio, celebrata ogni anno il giorno di Natale, è un evento simbolico che affonda le sue radici in epoche remote. Il rituale prevede l’abbattimento, il trasporto e l’innalzamento di un grande albero, che rappresenta un’offerta a San Stefano in segno di gratitudine e devozione. Si tratta di una cerimonia collettiva, in cui ogni cittadino, dal più giovane al più anziano, contribuisce con il proprio impegno.

Quest’anno, tuttavia, la pioggia e il vento avevano fatto temere il peggio. “Sembrava quasi impossibile portare a termine l’alzata,” racconta un anziano del paese, “ma abbiamo pregato e non ci siamo arresi.”

Un Segno di Speranza

È stato proprio durante questa prova di forza e fede che è avvenuto l’insolito evento. Le nuvole, che fino a quel momento avevano oscurato il cielo, si sono aperte, lasciando intravedere una figura celestiale. Per molti, non ci sono dubbi: si trattava di San Stefano.

“È come se ci avesse voluto dire che era con noi,” ha dichiarato un partecipante visibilmente commosso. L’apparizione ha rafforzato lo spirito della comunità, rendendo questa edizione del Maio particolarmente speciale.

La festa del Maio non è solo una celebrazione religiosa, ma un momento di aggregazione che tiene viva l’identità culturale di Baiano. L’apparizione di San Stefano, reale o simbolica che sia, è stata percepita come una benedizione per il paese, un segno che ne rafforza la fede e l’unità.

Mentre la giornata si conclude tra canti, preghiere e festeggiamenti, i baianesi si preparano a portare avanti questa antica tradizione con rinnovata devozione, certi che San Stefano continuerà a vegliare su di loro, così come ha fatto oggi.