I marcatori più forti di Serie A e le sorprese di questa stagione per fantacalcio e pronostici

Nel mondo del calcio le dinamiche presenti si estendono al di là del rettangolo verde ma influiscono pesantemente sul rendimento dei calciatori, ecco perché, molto spesso, gli attaccanti con le migliori quote Serie A su Betfair rendono meno di centrocampisti e difensori sotto rete ma anche di altri attaccanti la cui marcatura è meno probabile.

Comprendere in anticipo chi segnerà può essere determinante ai fini del Fantacalcio ma anche dei pronostici, per riuscire ad anticipare quello che accadrà c’è bisogno di un rigoroso studio delle statistiche di tutti i calciatori.

I marcatori più forti di Serie A

Fra le quote vincenti Serie A 2022 dei marcatori, Immobile sta dominando letteralmente la classifica con i suoi 27 gol in 30 gare di campionato disputate. Al secondo posto c’è Vlahovic con 23 reti, la maggior parte delle quali portano la firma Viola perché nella seconda parte di campionato bianconero ha deluso in molte occasioni fantallenatori e tifosi.

Chi invece si sta riprendendo la scena è sicuramente Lautaro Martinez, che nonostante alti e bassi, è riuscito a trovare la sua dimensione ed è arrivato a quota 17 reti. Il più altalenante quest’anno è sicuramente Simeone, El Cholito è arrivato a 16 reti segnando un poker alla Lazio e una tripletta al Venezia, le altre 9 reti sono sparse in poche gare, più che una sicurezza è l’elemento più instabile per fantallenatori e scommettitori.

I calciatori che forniscono più assist per i gol

Il migliore in assoluto è sicuramente Berardi, un vero jolly per i fantallenatori, capace di fornire 12 assist e segnare 14 gol in 30 gare di campionato, praticamente ogni volta che mette piede sul rettangolo verde, l’attaccante del Sassuolo garantisce un bonus.

Un altro campione di assist è Milinkovic Savic, capace di fornire 8 assist e realizzare 10 reti in 34 gare disputate, stessi numeri di Insigne che con i 3 rigori sbagliati ha deluso fantallenatori e tifosi. Segue Calhanoglu dell’Inter con 10 assist in 30 gare, oltre alle 7 reti segnate. Anche Barella è un maestro del bonus con 10 assist all’attivo, seguono Candreva e Veretout con 8 assist forniti per le marcature realizzate dalle rispettive squadre.

I giocatori imprevedibili che segnano e fanno segnare

Anche se molto spesso è stato lasciato in panchina da Sarri e in diverse gare non ha brillato, il talento spagnolo Luis Alberto si è fatto valere nei Biancocelesti con 9 assist e 4 reti. Anche l’attaccante Anderson delle Aquile è riuscito a servire ben 7 assist, racimolando qualche punto perso per i pochi gol realizzati, soltanto 5.

Chi nell’ultimo periodo è davvero in forma è Perisic con i suoi 6 assist e 7 reti, due delle quali nelle ultime gare di campionato. Anche Caprari del Verona si è dimostrato una pedina fondamentale, soprattutto nei lunghi periodi di magra di Simeone, il numero 10 Gialloblù ha segnato 12 reti e fornito ben 7 assist, insieme a Barak (11 reti e 3 assist) costituisce la coppia sorpresa di questa stagione di Serie A.

