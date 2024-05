Guida completa agli Europei di calcio

Mancano ormai pochi giorni e si la Germania si accenderà dei colori e delle emozioni degli Europei 2024: dal 14 giugno al 14 luglio, 24 nazionali si sfideranno per conquistare il titolo di campione d’Europa, in un torneo che promette spettacolo e colpi di scena.

Tra meno di un mese, la Germania si preparerà ad accogliere le stelle del calcio europeo per un’edizione degli Europei, la 17esima, davvero speciale: dal 14 giugno al 14 luglio 2024, 24 nazionali si sfideranno a colpi di gol e spettacolo per conquistare il titolo continentale più ambito.

24 squadre alla caccia del titolo europeo

Un mese di sfide per la corona d’Europa con tanti stadi e città a fare da cornice all’evento: dal leggendario Olympiastadion di Berlino all’avveniristico Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, i migliori giocatori del mondo si sfideranno su 10 palcoscenici d’eccezione. Italia, campione in carica, Francia, Spagna e Inghilterra sono solo alcune delle favorite, ma attenzione alle outsider pronte a sorprendere, come Belgio, Olanda, Portogallo e Danimarca.

La finale si terrà il 14 luglio presso l’Olympiastadion di Berlino, ovvero lo stadio che ci vide trionfare nel mondiale 2006 consacrandoci campioni del mondo. Chi riuscirà a salire sul tetto d’Europa e a sollevare il trofeo più ambito del calcio continentale?

Quali sono le squadre favorite?

Analizzando le quote Europei, sono essenzialmente due le nazionali che svettano come favorite assolute: Inghilterra e Francia. Entrambe brillano nelle quote scommesse, pronte a contendersi il titolo continentale.

Secondi al Mondiale e finalisti agli Europei del 2016 proprio in casa, la Francia di Didier Deschamps vanta una rosa stellare ricca di talento. Mbappé e Griezmann sono solo alcuni dei nomi che fanno sognare i tifosi francesi, che sperano finalmente di salire sul tetto d’Europa.

L’Inghilterra, invece, insegue da tempo immemorabile il suo primo titolo europeo: l’ultima gioia risale al lontano 1966, quando conquistarono il Mondiale in casa. La nazionale di Southgate, reduce dai quarti di finale dell’ultimo Mondiale, può contare su due fuoriclasse come Bellingham e Kane, pronti a trascinare i Three Lions verso la gloria europea.

Non solo Francia e Inghilterra

Se Francia e Inghilterra sono le grandi favorite, Germania, Spagna e Portogallo non si tirano indietro. I tedeschi, padroni di casa, punteranno sul fattore campo per centrare il successo. La Spagna, con la sua tecnica sopraffina, e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, sempre un cliente scomodo, sono pronte a inserirsi nella lotta per il titolo.