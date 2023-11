Gaming, il successo è nella versatilità: il caso della Campania

Ormai è un dato acclarato: il gaming, in Italia, ha quasi raggiunto l’apogeo. Il quasi è d’obbligo, perché le stime parlano di un mercato sempre più ampio e in crescita, con previsioni da record per il prossimo decennio. Il Belpaese è uno dei tanti posti del mondo dove il gioco è ormai fenomeno cult.

Lo dicono i dati, è chiaro. Ma lo dice anche la situazione reale, che non a caso vede un aumento di giocatori con caratteristiche sempre più eterogenee: maschi e femmine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti ed anziani, che si sono riscoperti tecnologici all’indomani della pandemia.

Ma lo dicono anche le scuole e gli atenei, che hanno inaugurato nell’ultimo quinquennio nuovi indirizzi di studio, anche sperimentali, per assecondare una richiesta crescente. E da qui intere facoltà hanno aperto indirizzi miranti a creare, in futuro, nuove figure professionali per il mondo del gaming.

Si parla, in questo caso, di gaming designer, ma anche storyteller, e quindi figure non solo tecniche ma anche ibride. Per un mercato sempre più ampio che riesce a coinvolgere anche temi socialmente avvertiti come importanti, o prioritari: la gender equality, la questione razzismo, il panorama della comunità LGBTQ+.

A ciò va di pari passo un mai tramontato amore per quei giochi a tema “classico”: uno dei filoni più navigati in ambito di giochi è quello dell’epica, un intramontabile genere che sia sui libri o alla console. Il fatto certo è che comunque l’anello di congiunzione è sempre il gioco. Che, da qualche parte, è diventato un must.

Il caso più eloquente, o uno dei più eloquenti, è quello della Campania. Non è una casualità che la Campania sia una delle regioni in cui più si gioca in Italia, parimenti a realtà come Lombardia e Lazio, che sono anche più grandi. Qui il fenomeno è realmente sociale.

In Campania si ha la popolazione di giocatori con l’età più bassa, giacché l’80% di questi non supera i 45 anni. A ciò si aggiungano gli investimenti che la Regione ed i Comuni hanno introdotto per rivitalizzare gli indirizzi di studio e creare figure di specialisti in ambiti collaterali al gaming. E quindi futuri esperti di Intelligenza Artificiale e machine learning, ma anche di marketing e comunicazione.

Perché il successo del gioco è anche, se non soprattutto, nella sua versatilità. E cioè nella sua capacità di mischiarsi ad altri settori, da essi attingere e per essi fare da fonte. Questa versatilità è stata ed ancora è la chiave di un successo duraturo. Destinato a protrarsi nel tempo.