Forino (Av): Nuovo splendore per la Statua del Patrono San Nicola. Dopo due mesi completato il processo di restauro e di conservazione artistica

Era la mattina del 14 Gennaio c.a quando in grande riservatezza una squadra di aitanti “COLLATORI” prelevava dalla cappella al Santuario di Castello , la monumentale statua del Patrono di Forino San Nicola per permette cosi un restauro non più procrastinabile per le ormai condizioni precarie e fragili dell’ antico simulacro. Stando alle prime notizie il processo di restauro e conservazione durato ben due mesi si è focalizzato dapprima sulla struttura lignea oggetto di indebolimento deperibilità dei materiali a causa dell’umidità e dell’attacco di muffe e tarli a cui è seguito relativo trattamento. Successivamente, rispettando i nodi e le imperfezioni naturali dello stesso legno, visto che la statua è scolpita interamente su pero antico, si è proceduto alla disinfestazione e reintegrazione di eventuali distacchi lignei che si sono presentati soprattutto alla mano sinistra. Grande attenzione è stata prestata infine all’ eliminazione di diverse patine corrosive ed alla conservazione dell’ aspetto estetico con un opportuno trattamento specifico di pulitura non aggressiva che ha visto la stuccatura, il risanamento di buchi e crepe, il ravvivamento dei colori, l’applicazione del lucido unito a ulteriori prodotti protettivi e inibitori di corrosione.

Un restauro voluto sia dal rettore del Santuario Padre Jean Claude Ndasmine, ma soprattutto dalle squadre dei “COLLATORI” che contribuiranno al pagamento dello stesso.

L’ intera operazione vista la monumentalità della statua è stata effettuata con grande circospezione presso il Santuario di Castello e sotto la vigilanza continua dei signori Sabatino Mazzocca diacono e collaboratore parrocchiale di Don Jean Claude, nonché da alcuni rappresentanti delle Congreghe di “COLLATORI” del Santo. Daniele Biondi