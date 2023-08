Forino (Av): Insulti ed offese ai Marescialli della Polizia Municipale Volino e Galetta. Gli episodi capitati nella giornata di ieri

Giornata davvero infelice per la Polizia Municipale di Forino quella di ieri mattina 9 Agosto dove , in due episodi differenti, i Marescialli della Polizia Municipale Volino Maurizio e Galetta Elvira sono stati vittime di insulti e gratuite offese da cittadini del posto. Il primo intorno alle 11 nei pressi del Comune di Forino in Piazzetta Caracciolo dove il Maresciallo Maurizio Volino ha subito con un cittadino forinese un’ alterco verbale alquanto scurrile con tanto di ributtanti e sconsiderate parole offensive del lavoro e della dignità personale davvero immeritate per un ‘ autorità , un padre di famiglia, un servitore dello Stato al quale tutto si può contestare, ma non il fatto di essere un operatore municipale morigerato, parco e nella maggior parte dei casi vicino alle esigenze di ogni cittadino. Il secondo increscioso episodio alle 13.30 allorquando il Maresciallo Elvira Galetta durante un normale giro di controllo, contestando ovvero solo ” fischiando” il divieto di sosta ad un auto in sosta dinanzi ad noto esercizio commerciale , si è vista inauditamente aggredita verbalmente con parole che vengono anche difficile pronunciare , e ancor più se proferite verso una donna, una mamma, una nostra cittadina, un’ autorità che cerca di compiere solo il suo lavoro, ci si rimane davvero basiti. Raramente a Forino si è assistito a questo tipo di inqualificabile comportamento da parte di cittadini locali , anche perché, ogni cittadino ne è testimone sul fatto che ai Marescialli Volino e Galetta ogni cosa si può rimproverare , ma di non essere ragionevoli , fin troppo, disponibili e soprattutto essere comprensivi oltre anche ogni limite con ogni cittadino della nostra città, quella davvero no . Alla stessa maniera restiamo fermamente convinti , che i protagonisti di queste tristi vicende si siano già tanto rammaricate e dispiaciute di quanto accaduto . Daniele Biondi