100 DI QUESTI GIORNI. Sperone, Felicia D’Anna nuovo Ispettore della Polizia di Stato ad Imperia

Felicia D’Anna, originaria di Sperone e arruolata nella Polizia di Stato dal 2015 oggi dopo aver vinto il concorso di Ispettore è stata trasferita da Torino ad Imperia per svolgere il nuovo incarico. A lei giungono le congratulazioni della famiglia : “Zia Feli, abbiamo sempre creduto in te! A piccoli passi, con impegno, sacrifici e rinunce, sei riuscita a realizzare il tuo sogno. Siamo fieri di te e siamo sicuri che svolgerai il tuo nuovo ruolo “brillando” come sempre. Anche se sei lontana e manchi tanto, a noi basta saperti felice perché tu meriti tutta la felicità di questo mondo! In bocca al lupo per tutto! Ti vogliamo un mondo di bene ispettrice del nostro cuore! Dalla tua famiglia e i tuoi nipotini Alfonso, Giovanni e Teresa. Buon inizio”.