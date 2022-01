Benessere del fegato: come depurarlo con stile di vita, controlli e integratori

Un organo estremamente importante affinché l’intero organismo funzioni bene, il fegato rappresenta un potente strumento per l’eliminazione delle tossine e di tutte quelle sostanze indesiderate e nocive che assumiamo assieme al cibo o che produciamo in momento di stress o squilibrio fisiologico. La sua depurazione determina un miglioramento dell’intero stato di salute, migliorando le funzionalità della digestione e il buon funzionamento dell’intestino. Proprio per questo, è importantissimo prendercene cura, perché un comportamento detox per il fegato resetta tutto il nostro corpo, facendo ripartire nel modo corretto tutte le sue funzionalità.

Per verificare la salute del nostro fegato, dobbiamo eseguire dei controlli mirati che si avvalgono di esami ematici, ecografia dell’addome e Fibroscan. Questi dati permetteranno all’epatologo di fare diagnosi e di guidarvi poi alla terapia o al follow-up mirato. Gli esami ematici verificano lo stato di funzionalità epatica e permettono di capire se ci sono già dei danni sistemici e soprattutto vanno a ricercare le cause della malattia epatica. Gli esami strumentali, come l’ecografia dell’addome, permettono di valutare lo status del fegato, la sua dimensione, la struttura, i margini, il sistema venoso e le vie biliari con la colecisti, oltre che la funzionalità milza, coinvolta quando la malattia epatica è già avanzata.

L’ [Associazione italiana per lo Studio del Fegato](https://www.webaisf.org/) , che riunisce i maggiori specialisti italiani, ha redatto un decalogo, studiato appositamente per salvaguardare la salute del fegato. Tra i consigli più importanti, quello di mantenere uno stile sano di vita, in modo tale da mantenere un corretto peso corporeo e ridurre al minimo la formazione di obesità o sovrappeso viscerale. Si stima, infatti, che dai 4000 agli 8000 casi all’anno di cirrosi epatica sono legati al diabete, obesità e dislipidemia.

Prima ancora dei rimedi veri e propri, ci sono delle sane abitudini che possiamo seguire per curare il fegato in periodi di particolare sovraccarico. Innanzitutto bere molto, almeno due litri di acqua al giorno, aiuterà moltissimo questo organo a eliminare le tossine prodotte dalla digestione. Anche una corretta alimentazione, povera di cibi grassi e fritti, raffinati e complessi, così come anche quelli grigliati e bruciati, contribuirà moltissimo ad alleviare lo stress del fegato nel suo normale funzionamento: sono infatti da preferire alimenti ricchi di fibre, soprattutto frutta e verdura. Occhio a fumo e alcool e un altro consiglio può essere quello di praticare sport, che può risultare essere davvero prezioso per una corretta e profonda depurazione del nostro organismo.

Come suggerisce un esperto della [farmacia online Viata](https://www.viata.it/farmacia-online) , esiste infatti una vasta gamma di [prodotti ed integratori utili ad aiutare a depurare il fegato](https://www.viata.it/salute/fegato-e-pancreas) : Cardo mariano, Fillanto, Olivo foglie, Carciofo e Fumaria sono solo alcuni degli ingredienti che possono contribuire alla depurazione epatica e di rigenerare i tessuti epatici favorendo la produzione di nuove cellule ringiovanendolo e proteggendolo dai danni futuri. Basta poco: se combiniamo, infatti, l’assunzione di questi integratori con una dieta leggera e ricca di vitamine, fibre e sali minerali, riusciremo in poco tempo a purificare il nostro corpo in modo davvero efficace.

