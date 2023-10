BAIANO. Mercoledì 13 ottobre si riunisce il consiglio dell’Unione dei Comuni del Baianese. Ecco l’ordine del giorno

Il Consiglio dell’Unione si riunirà presso il Teatro Comunale Colosseo – Piazza F. Napolitano – Baiano (AV), in seduta straordinaria, in unica convocazione il giorno 13 Ottobre 2023 alle ore 19.00 per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno:

1. Art. 17 Statuto dell’Unione Comuni del Baianese Alto Clanis. Presa d’atto delibere dei consigli comunali nomina rappresentanti ed insediamento nuovi consiglieri.

2. Art. 24 Statuto dell’unione – Nomina Presidente

3. Art. 27 Statuto dell’Unione – Nomina Giunta

4. Sistema di gestione territoriale del servizio integrato Rifiuti Urbani – Discussione

Il Presidente

Il Sindaco di Baiano Enrico Montanaro