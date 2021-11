AVELLINO. La Cooperativa sociale “Althaea” festeggia gli 89 anni di Lucia De Santolo e la sorpresa Alessandro Conte. Foto e Video

Festa grande ieri presso la cooperativa sociale Althaea sita in Avellino in via S. Tommaso, residenza Sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti, il tutto per festeggiare gli 89 anni di Lucia De Santolo. Grazie alla sensibilità della sua direttrice, Paola Tagliaferri, e della famiglia, all’anziana ospite gli è stata preparata una bellissima festa di compleanno con tanto di torta, candeline e festoni attorniata dagli altri ospiti residenti nella struttura oltre al personale sanitario e non. Ciliegina sulla torta la presenza dell’ospite musicale il grande Alessandro Conte che ha saputo allietare il pomeriggio con le sue canzoni e facendo cantare anche gli ospiti. Un pomeriggio nuovo e diverso per la festeggiata e gli altri anziani che si sono divertiti ed hanno trascorso un giorno davvero speciale. Complimenti alla direzione della struttura e in particolare alla grande sensibilità di Alessandro Conte e del suo staff.

