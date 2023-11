AVELLA. Presentato il libro “Cavalli di Razza” di Alessandro Damiani: Un Viaggio letterario nel mondo dell’autore napoletano

Nel suggestivo contesto dello Smart Culture Hub di Avella, in Corso Vittorio Emanuele, nel pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre 2023, si è tenuta la presentazione del libro “Cavalli di Razza” scritto da Alessandro Damiani, un talentuoso autore napoletano nato nell’ottobre del 1979.

Alessandro Damiani, un ingegnere meccanico di formazione, è diventato noto soprattutto per la sua passione per la scrittura. La sua avventura nel mondo della letteratura ha inizio in età adolescenziale, quando uno dei suoi articoli è stato selezionato per essere pubblicato sul giornale scolastico, grazie a un concorso di scrittura organizzato dalla scuola. Questo episodio ha segnato l’inizio della sua carriera di scrittore.

La sua formazione accademica e la sua esperienza lavorativa come progettista per un’azienda aeronautica hanno notevolmente influenzato il contenuto dei suoi racconti. La passione per gli sport motoristici ha fornito spunti interessanti per le sue opere, mentre l’amore per il cinema ha lasciato un’impronta significativa sul suo stile narrativo, in particolare nei dialoghi.

Il libro “Cavalli di Razza” rappresenta la maturità letteraria di Alessandro Damiani. Quest’opera è uno dei risultati dei suoi sforzi letterari negli ultimi anni ed è destinata a catturare l’attenzione del pubblico dei lettori.

L’evento è stato magistralmente moderato dalla brillante giornalista Alessia Conte, che ha saputo guidare i lavori e instaurare una conversazione avvincente con l’autore. Come ospite d’onore, è intervenuto il maestro Dario Caruso, autore della famosa statua in bronzo di Diego Maradona, arricchendo ulteriormente questa speciale occasione. Ad accogliere gli ospiti e a fare gli onori di casa è stato l’avvocato Antonio Larizza.

La presentazione di “Cavalli di Razza” si è dunque rivelata un incontro unico, in cui la passione letteraria di Alessandro Damiani ha dialogato con l’arte e la cultura, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.