Avella FC, vittoria e primato condiviso: battuto nel derby l’Atletico Sirignano 2-0

Avella, 26 ottobre 2025 – L’Avella FC continua la sua corsa vincente in seconda categoria girone C. Con il successo di questo pomeriggio per 2-0 contro l’Atletico Sirignano, marcatore di una delle reti Fiorenzo Pastore, la squadra biancorossa conquista la terza vittoria consecutiva e sale a 9 punti, raggiungendo in vetta alla classifica il Contrada Forino, anch’esso a punteggio pieno che ieri a vinto per 2-1 sul campo del Salza Irpina 1999.

Una prova di carattere e qualità quella offerta dai ragazzi dell’Avella, che davanti al pubblico di casa hanno imposto ritmo, gioco e determinazione. L’Atletico Sirignano ha provato a resistere, ma la maggiore organizzazione e incisività dei padroni di casa hanno fatto la differenza. L’Atletico Sirignano incassa la prima sconfitta dopo una vittoria e un pareggio.

Con 9 gol segnati e solo 1 subito nelle prime tre giornate, l’Avella FC si conferma una delle squadre più solide e spettacolari del girone. Il gruppo guidato dallo staff tecnico continua a crescere e a mostrare compattezza, entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi.

Alle spalle delle due capolista, Serino 1928 insegue a 7 punti, mantenendo alta la pressione in un campionato che si preannuncia equilibrato e avvincente.

Il prossimo turno sarà decisivo per capire chi riuscirà a mantenere il primato: l’Avella FC punta a proseguire la sua striscia positiva e difendere il primato, forte dell’entusiasmo e della fiducia che il pubblico le sta trasmettendo.

Seconda Categoria – Girone C: Avella e Forino in vetta a punteggio pieno, Serino in scia

Dopo la terza giornata del campionato di Seconda Categoria Campania – Girone C, il quadro è chiaro: Avella FC e Contrada Forino dominano la classifica, entrambe a 9 punti, frutto di tre vittorie su tre partite disputate.

L’Avella FC, trascinata da un gruppo solido e organizzato, ha confermato la propria forza superando in casa l’Atletico Sirignano con un netto 2-0, centrando la terza vittoria consecutiva. Ottimo l’approccio dei biancorossi, che con 9 gol fatti e solo 1 subito restano la miglior difesa e il miglior attacco del girone.

A pari merito in vetta c’è il Contrada Forino, vittorioso per 2-1 sul campo del Salza Irpina 1999 grazie a una prova di concretezza e determinazione. Le due capoliste si confermano finora le squadre da battere, seguite a breve distanza dal Serino 1928, che con 7 punti rimane imbattuto dopo il successo di misura (1-0) contro la Rinascita Marzanese.

Alle spalle del trio di testa, la situazione resta equilibrata: Cicciano, Rinascita Marzanese, Atletico Sirignano e Quinque De Roca seguono a quota 4, mentre Real Avellino e G. Carotenuto (entrambe con una gara in meno) si mantengono a 3 punti.

Da segnalare il colpo esterno dell’Atletico Baiano 2015, che ha superato il Quinque De Roca per 2-0 grazie alle reti di L. Maresca e A. Fiordellis, conquistando così i primi tre punti stagionali e mostrando segnali di crescita.

Più in difficoltà, invece, Salza Irpina, Santa Lucia di Serino e Sol Sports Club, ferme a un solo punto e ancora in cerca della prima vittoria.

Il torneo si conferma equilibrato e combattuto, con diverse squadre pronte a inserirsi nella lotta per i primi posti. La prossima giornata sarà un nuovo banco di prova per l’Avella FC e il Contrada Forino, che cercheranno di mantenere il primato in un campionato sempre più appassionante.