APPELLO URGENTE, a Mugnano del Cardinale è scomparso Michele Ferrara di anni 35 anni

Preoccupa la scomparsa da Mugnano del Cardinale, del giovane Michele Ferrara, 35 anni, che dal pomeriggio di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, ha lasciato la famiglia in angosciosa attesa. Il giovane, che negli ultimi tempi soffre di disturbi mentali, è stato visto per l’ultima volta nel pomeriggio di oggi.

La famiglia di Michele Ferrara è in stato di apprensione e si rivolge al pubblico per chiedere qualsiasi informazione che possa aiutare a ritrovare il loro caro. Giovanna, la sorella di Michele, è raggiungibile al numero 331 2362084, mentre Francesco, un altro familiare, può essere contattato al numero 328 9575776.

Le forze di Polizia sono state allertate e hanno già avviato le ricerche per individuare il giovane scomparso. La collaborazione della comunità è fondamentale in situazioni simili, e qualsiasi informazione, anche la più piccola, potrebbe essere di vitale importanza per riportare Michele Ferrara sano e salvo a casa.

La scomparsa di una persona, soprattutto quando si tratta di qualcuno che affronta sfide legate alla salute mentale, è un momento delicato e richiede un impegno collettivo per garantire un esito positivo. La solidarietà e l’aiuto della comunità possono fare la differenza in situazioni come queste.

Chiunque abbia visto Michele Ferrara (Foto) o abbia informazioni sulla sua posizione è incoraggiato a contattare immediatamente i numeri forniti dalla famiglia. Ogni gesto di solidarietà e collaborazione contribuirà agli sforzi per riportare Michele a casa e offrire il supporto di cui ha bisogno. La speranza è che, con la partecipazione di tutti, questa storia possa avere un lieto fine.