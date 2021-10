Anche l’Irpinia è in prima linea a tutela dell’ambiente

Anche la gloriosa e spettacolare Irpinia, ha lanciato forte e altisonante il suo SOS ambiente. Infatti, su tutto il territorio irpino crescono e si diffondono numerose attività volte sia a sensibilizzare l’opinione pubblica così come anche nell’effettuare vere e proprie campagne a tutela dell’ambiente.

Non per nulla, in questi ultimi mesi, si è dato vita a diversi interessanti progetti che proiettano l’intera Irpinia in prima linea a difesa dell’ambente. Ogni atteggiamento che facciamo nel proteggere l’ambiente, è la base per costruire un pianeta migliore.

La semplice azione di piantare e conservare alberi, prendersi cura dell’acqua, del suolo e della fauna, sono atteggiamenti che possono essere incorporati nella nostra vita quotidiana. E, questi, sono solo alcuni esempi con i quali tutti possono prendere parte alla conservazione ambientale.

Dunque, è proprio attraverso ad una organica collaborazione, che si renderà più facile ottenere risultati positivi a favore della natura. È, oramai da diversi anni che, purtroppo, non si fa altro che parlare del degrado ambientale, dell’eccesso di inquinamento in natura causato dal cattivo comportamento degli uomini del mondo consumistico. In pratica, un bla, bla continuo che, ahimè, ha prodotto che pochi reali effetti.

Dato l’alto valore naturalistico che si trova in Irpinia, numerose associazioni e semplici cittadini, hanno deciso che fosse il tempo di passare dalle parole ai fatti. In altre parole, si sta cercando di evitare errori del passato, naufragati in gran parte per la scarsa consapevolezza, intraprendendo con orgogliosa fierezza il percorso che volge verso significative azioni, proprio per preservare la natura in modo da poter continuare a ricevere tutto ciò che ci offre, a partire dall’aria che respiriamo.

Pertanto, in Irpinia si è andata a creare una sorta di positivo atteggiamento, nato per aiutare in questa conservazione, che dobbiamo seguire.

Ad esempio, un forte atteggiamento collettivo, con il quale, si va ad evitare di gettare spazzatura per le strade, contribuisce enormemente alla tutela dell’ambiente. Come promemoria, si potrebbe ricordare che, se per decomporsi ad una buccia d’arancia necessitano due anni, per le lattine in alluminio ne possono necessitare 500 di anni!

Se, poi ciò non fosse sufficiente, si ricorda che sono 2 gli anni per un filtro di sigaretta, mentre per la gomma da masticare e il mozzicone di sigaretta, sono necessari, per entrambi, almeno 5 anni.

Sappiamo tutti che il pianeta Terra non sta bene! Stiamo osservando da vicino il cambiamento climatico e,purtroppo, anche in Irpinia stiamo soffrendo direttamente di tutto l’impatto negativo che l’uomo ha sul pianeta. Il fatto è, quindi, che non è più tempo diosservare solamente tutti i cambiamenti, ma, dobbiamo cercare miglioramenti.

A fronte di ciò, è quanto mai doveroso che si inizi a pensare come, anche da singola persona, si possa salvare il pianeta. Certamente, non è davvero un compito facile, tuttavia, piccoli gesti aiutano a preservare l’ambiente e contribuiscono a rendere questo pianeta un posto migliore per le generazioni future. Un buon punto di partenza, in questa complessa e difficile missione, potrebbe essere il non sprecare acqua.

Lavarsi i denti, radersi e fare il bagno, sono atteggiamenti che possono essere fatti con un grande risparmio idrico, Quando la spazzatura viene separata,la raccolta è più facile e, quindi, dovrebbe essere ancor più sviluppata la raccolta differenziata, in modo da avere un numero maggiore di prodotti che possono essere riciclati, in maniera tale che il riutilizzo della materia prima sia fattibile.

Oltre a ciò, per difendere il territorio dell’Irpinia, è doveroso segnale alle autorità di competenza, fabbriche e persone che gettano detriti inquinanti in fiumi, laghi e via dicendo, danneggiando, in questo modo, lo stupendoambiente dell’Irpinia.

Andando a concludere, esistono diversi modi percombattere la distruzione dell’ambiente, e uno dei principali è proprio quello di esercitare la nostra cittadinanza, agendo contro atteggiamenti che non rispettano la natura e l’ambiente.

