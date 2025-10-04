Accordo tra Radio Antenna Campania e Radio BInews: insieme per una nuova era dell’FM e del DAB

Questa mattina è stato siglato un importante accordo di collaborazione tra Radio Antenna Campania e Radio BInews, l’emittente online che presto approderà in FM con un palinsesto rinnovato e ricco di novità.

L’intesa prevede che la collaborazione sia in comune tra le due emittenti, con Radio BInews che va a coniugarsi con la storica tradizione di Radio Antenna Campania, punto di riferimento nell’etere regionale fin dal 1971.

Con questo passo, Radio BInews non sarà più soltanto una realtà digitale, ma diventerà a tutti gli effetti una voce presente sulle frequenze FM e in digitale, trasmettendo su:

93.700 MHz

103.200 MHz

Disponibile anche in DAB

L’area di ascolto coprirà tutta la bassa Irpinia, l’area nolana e vesuviana, fino ad estendersi al Casertano, raggiungendo così un vasto bacino di utenti.

La sinergia unisce l’innovazione e la freschezza di un’emittente giovane e dinamica con l’esperienza e la solidità di una radio che da oltre cinquant’anni accompagna gli ascoltatori campani.

Nei prossimi giorni la redazione giornalistica di BInews presenterà in maniera ufficiale il nuovo progetto editoriale, che porterà in onda musica, informazione e intrattenimento, rafforzando così l’offerta radiofonica del territorio.

️ Un ponte tra tradizione e futuro: Radio Antenna Campania e Radio BInews insieme in FM e DAB.