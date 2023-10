BENEVENTO. Prefettura, firma Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata

Giovedì 26 ottobre prossimo, alle ore 13.00, presso la sede del Palazzo del Governo, il Vice Presidente della Regione Campania, On. Avv. Fulvio Bonavitacola, il Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano, ed il Commissario Straordinario di Governo per l’opera, Prof. Attilio Toscano, procederanno alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’ambito delle attività relative all’intervento “Invaso di Campolattaro”.