A ZUNGOLI un nido d’api si era formato nei pressi di un’abitazione nei pressi della fontana comunale di via Largo Fontana creando non poche preoccupazioni per coloro che si avvicinavano alle stessa, al punto che su segnalazione dell’operatore ecologico del comune Filomena Francesco è stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere lo stesso.