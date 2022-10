Flumeri, 2 ottobre festa dei Nonni una serata dedicata a loro.

La festa dei nonni, i nostri “angeli custodi, se non ci fossero cosa faremmo ?

Si è svolta ieri 2 ottobre a Flumeri, un convegno per la premiazione degli anziani, che secondo l’ufficio anagrafe del comune, risultano essere i più longevi del paese. La manifestazione promossa dall’ associazione Bagliori di Luce ODV in colloborazione con il CSV Irpinia / Sannio e RGPT Protezione Civile, Confraternita di San Rocco, Parrocchia di Santa Maria Assunta, a cui hanno preso parte: Antonietta Raduazzo ( Presidente Bagliori di Luce ODV ), Don Michele Contardi ( Vice-Parroco di Flumeri ), Silvano Ciriello ( Priore Confraternita di San Rocco ), Michele Ciasullo ( Presidente Università Popolare dell’ Irpinia ), Marika Del Sordo ( Confraternita di San Rocco ), Francesco Monaco e Torre Bartolomeo ( Bagliori di Luce ODV) . Ha moderato il dibattito, Salvatore Salvatore (Giornalista e Scrittore), in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Flumeri, ha visto la partecipazione di Angela Masucci (Assessore alla Cultura e alle politiche Sociali).

Dopo i saluti ai presenti di Antonietta Raduazzo e l’ intervento di Franco Ciriello, si è sviluppato un ampio dibattito sulla figura dei nonni nella società moderna, e il loro ruolo in famiglia, il tutto, frammezzato dalla lettura di poesie dedicate a tutti i nonni presenti in sala.

Al dibattito, è seguita la premiazione con targhe ricordo dell’evento, a due nonne, Lo Conte Assunta e Ciriello Maria Santa, e un nonno Lo Conte Pasquale.

A margine dell’evento, abbiamo raccolto una dichiarazione dell’ Assessore Angela Masucci:

” L’evento di oggi è l’omaggio più sincero e sentito che possiamo dedicare ai nostri nonni…grazie all’associazione Bagliore di Luce ODV, per l’ottima organizzazione dell’evento e alla Confraternita di San Rocco per averci ospitati.

Festeggiare i nonni significa ringraziarli per la loro presenza costante nella vita dei bambini, per il loro affetto e per i loro memorabili insegnamenti.

L’amministrazione comunale proprio per essere il più possibile vicino a loro ha attivato un corso di ginnastica dolce presso la struttura sportiva con l’obiettivo di favorire condizioni di benessere, incontro e mantenimento della salute fisica.

È stato rafforzato il servizio sociale con tre giorni settimanali per rispondere al meglio alle problematiche che di volta in volta si presentano con l’ausilio di personale qualificato

Auguri a tutti I nostri adorati nonni, custodi preziosi del nostro passato e saggi promotori del nostro futuro “.

Alcuni bambini, sono stati protagonisti della serata, hanno voluto festeggiare anche loro i nonni, uno ” Giuseppe “leggendo una poesia, e , “ Deejav Cris & Deejav Alba ” dedicando canzoni e musica ai presenti, come fossero affermati deejavs.

Il tutto è terminato, con un buffet e una piccola castagnata, annaffiata con un bicchiere di vino aglianico locale.

I nonni, non sono solo custodi di tradizione e memoria, sono invece ai tempi attuali, anche una importante risorsa e aiuto per i figli.

Carmine Martino