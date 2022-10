A16. A fuoco autocarro nel territorio di Venticano

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 07’00 di oggi 20 ottobre sono intervenuti sull’autostrada A – 16, Napoli – Canosa, in direzione Canosa al Km. 65,900, nel territorio del comune di Venticano, per un incendio di un mezzo pesante in transito che trasportava Sanitari. Le fiamme che hanno avvolto il semirimorchio sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Il conducente che era partito da Montemarano ed era diretto a Bari, non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento.