Accadde Oggi, 24 marzo 1944: l’eccidio delle Fosse Ardeatine, una ferita nella storia d’Italia

Il 24 marzo 1944 resta una delle date più drammatiche della storia italiana. In quel giorno, durante l’occupazione nazista di Roma, 335 persone furono uccise in una brutale esecuzione di massa, passata alla storia come l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

La strage fu una rappresaglia ordinata dalle truppe tedesche in risposta all’attentato di via Rasella, avvenuto il giorno precedente, quando un gruppo di partigiani colpì un reparto dell’esercito nazista nel centro della capitale.

La strage

Le vittime, civili e militari, furono prelevate dalle carceri romane o rastrellate in città, senza alcun reale collegamento con l’attentato. Tra loro c’erano italiani di ogni estrazione sociale, oppositori politici, innocenti e anche numerosi ebrei.

Condotti in una cava di tufo lungo la via Ardeatina, furono uccisi uno a uno con un colpo alla nuca. Dopo l’esecuzione, l’ingresso delle cave venne fatto saltare con l’esplosivo nel tentativo di occultare il massacro.

Una delle pagine più buie

L’eccidio delle Fosse Ardeatine rappresenta uno degli episodi più feroci dell’occupazione nazista in Italia. Per dimensioni e modalità, resta anche una delle più gravi stragi compiute sul territorio nazionale durante la Seconda guerra mondiale, nonché uno dei simboli della persecuzione contro la popolazione civile e la comunità ebraica.

La memoria

Oggi le Fosse Ardeatine sono un luogo della memoria, un sacrario che custodisce le vittime e ricorda il prezzo pagato dall’Italia durante quegli anni. Ogni anno, il 24 marzo, istituzioni e cittadini rendono omaggio a chi perse la vita in quella tragica giornata.

Un episodio che continua a interrogare le coscienze e a richiamare l’importanza della memoria storica, affinché simili atrocità non si ripetano mai più.