BAIANO. Successo professionale della dott.ssa Giusy De Laurentiis inserita negli organici dirigenziali dell’Agenzia Nazionale-Erasmus

Importante affermazione professionale per la dott.ssa Giusy De Laurentiis, titolare della Direzione dei servizi amministrativi dell’Istituto comprensivo Europa Unita, ad Afragola. Ha superato a pieni voti il concorso per l’inserimento negli organici dirigenziali dell’ Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, che fa riferimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La dott.ssa De Laurentiis eserciterà funzioni operative nella struttura dell’Agenzia–Indire, attiva a Napoli, nell’ambito delle iniziative di Erasmus, il progetto europeo per la formazione e la diffusione della prativa sportiva tra le giovani generazioni.

Alla giovane dirigente, da sempre impegnata nel volontariato civico e culturale del territorio, vive congratulazioni per il nuovo e meritato riconoscimento acquisito per competenze e deontologia professionale di alto profilo. Particolari e caldi i complimenti, con cui la gratifica la comunità dell’Incontro, in tutt’uno con la direzione e redazione di Bi-news.